Ракета "Союз", запущенная с Плесецка, вывела на орбиту спутник
Ракета "Союз", запущенная с Плесецка, вывела на орбиту спутник - РИА Новости, 26.12.2025
Ракета "Союз", запущенная с Плесецка, вывела на орбиту спутник
Ракета "Союз-2.1а", запущенная с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на орбиту спутник, он работает штатно, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T00:02:00+03:00
2025-12-26T00:02:00+03:00
2025-12-26T07:43:00+03:00
плесецк
архангельская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
плесецк
архангельская область
Ракета "Союз-2.1а", запущенная с Плесецка, вывела на орбиту спутник