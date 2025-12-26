Рейтинг@Mail.ru
Ракета "Союз", запущенная с Плесецка, вывела на орбиту спутник - РИА Новости, 26.12.2025
00:02 26.12.2025 (обновлено: 07:43 26.12.2025)
Ракета "Союз", запущенная с Плесецка, вывела на орбиту спутник
Ракета "Союз", запущенная с Плесецка, вывела на орбиту спутник
Ракета "Союз-2.1а", запущенная с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на орбиту спутник, он работает штатно, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.12.2025
плесецк, архангельская область, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии
Плесецк, Архангельская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Воздушно-космические силы России
Ракета "Союз", запущенная с Плесецка, вывела на орбиту спутник

Ракета "Союз-2.1а", запущенная с Плесецка, вывела на орбиту спутник

© Минобороны РоссииПуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома "Плесецк"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1в с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Минобороны России
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома "Плесецк". Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", запущенная с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на орбиту спутник, он работает штатно, сообщили в Минобороны России.
Ракета стартовала 25 декабря в 17.11 мск.
"Пуск ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме... В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", — говорится в сообщении.
С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.
Предыдущий пуск с Плесецка состоялся 25 ноября. Тогда ракета-носитель "Ангара-1.2" успешно вывела на целевые орбиты космические аппараты в интересах Минобороны.
Ракета космического назначения (РКН) Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Ракета "Союз" запустит 52 спутника с космодрома Восточный
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
