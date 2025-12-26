В Раде предложили провести выборы на Украине в гибридном формате

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия предложил гибридный формат проведения выборов на Украине - в онлайн- и офлайн-форматах, при этом голосование, по его словам, может растянуться на нескольких дней.

"(Проведение - ред.) выборов… за границей. На самом деле сложная тема… Наша пропускная возможность (на избирательных участках - ред.) будет ограничена, и надо будет решить вопрос – делать это несколько дней или возвращаться снова к вопросу гибридного голосования с применением онлайн-механизмов", - сказал Арахамия на заседании рабочей группы Верховной рады по вопросу подготовки выборов и референдумов во время военного положения и в послевоенный период.

Видео выступления транслировалось в YouTube

По словам депутата, некоторые страны ограничивают открытие избирательных участков, а бюджет на этот процесс требует точного планирования. Кроме того, трудности могут возникнуть и с участием в выборах внутренне перемещенных лиц, часть из них, как отмечает Арахамия, не зарегистрирована, что затрудняет обеспечение их голосования. Он утверждает, что это критично для высокой явки, поскольку низкая активность может подорвать легитимность выборов.

В среду украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский представил украинской прессе вариант плана по урегулированию конфликта. По данным СМИ, документ предполагает проведение выборов в стране "как можно скорее", точные сроки при этом не указываются. При этом Зеленский подчеркнул, что не собирается сразу же отменять военное положение в случае завершения конфликта.

В начале декабря Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.

При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Украина не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве. По его словам, украинским властям придется вносить достаточно масштабные изменения в законодательство, чтобы обойти запрет на проведение выборов во время действия военного положения и нескольких месяцев после его завершения.