В Раде предложили провести выборы на Украине в гибридном формате - РИА Новости, 26.12.2025
17:44 26.12.2025
В Раде предложили провести выборы на Украине в гибридном формате
В Раде предложили провести выборы на Украине в гибридном формате - РИА Новости, 26.12.2025
В Раде предложили провести выборы на Украине в гибридном формате
Глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия предложил гибридный формат проведения выборов на Украине - в онлайн- и офлайн-форматах, при... РИА Новости, 26.12.2025
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, давид арахамия, дональд трамп, верховная рада украины, youtube
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, YouTube
В Раде предложили провести выборы на Украине в гибридном формате

Арахамия предложил провести выборы на Украине в двух форматах

Проверка готовности одного из избирательных участков в Киеве к проведению региональных выборов
Проверка готовности одного из избирательных участков в Киеве к проведению региональных выборов
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Проверка готовности одного из избирательных участков в Киеве к проведению региональных выборов. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия предложил гибридный формат проведения выборов на Украине - в онлайн- и офлайн-форматах, при этом голосование, по его словам, может растянуться на нескольких дней.
"(Проведение - ред.) выборов… за границей. На самом деле сложная тема… Наша пропускная возможность (на избирательных участках - ред.) будет ограничена, и надо будет решить вопрос – делать это несколько дней или возвращаться снова к вопросу гибридного голосования с применением онлайн-механизмов", - сказал Арахамия на заседании рабочей группы Верховной рады по вопросу подготовки выборов и референдумов во время военного положения и в послевоенный период.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Песков прокомментировал слова Подоляка о выборах на Украине
Вчера, 14:25
Видео выступления транслировалось в YouTube.
По словам депутата, некоторые страны ограничивают открытие избирательных участков, а бюджет на этот процесс требует точного планирования. Кроме того, трудности могут возникнуть и с участием в выборах внутренне перемещенных лиц, часть из них, как отмечает Арахамия, не зарегистрирована, что затрудняет обеспечение их голосования. Он утверждает, что это критично для высокой явки, поскольку низкая активность может подорвать легитимность выборов.
В среду украинские СМИ сообщили, что Владимир Зеленский представил украинской прессе вариант плана по урегулированию конфликта. По данным СМИ, документ предполагает проведение выборов в стране "как можно скорее", точные сроки при этом не указываются. При этом Зеленский подчеркнул, что не собирается сразу же отменять военное положение в случае завершения конфликта.
В начале декабря Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
При этом замглавы украинского ЦИК Сергей Дубовик заявлял, что Украина не может провести выборы без масштабных изменений в законодательстве. По его словам, украинским властям придется вносить достаточно масштабные изменения в законодательство, чтобы обойти запрет на проведение выборов во время действия военного положения и нескольких месяцев после его завершения.
Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады.
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Зеленский хочет провести выборы на выгодных ему условиях, считают в Раде
24 декабря, 15:05
 
