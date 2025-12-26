В Раде анонсировали первое заседание рабочей группы по подготовке выборов

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Первое заседание рабочей группы Верховной рады Украины по вопросу подготовки выборов и референдумов во время военного положения и в послевоенный период состоится в пятницу, в состав группы вошло около 60 человек, сообщил первый вице-спикер Рады и председатель партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Корниенко.