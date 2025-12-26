Рейтинг@Mail.ru
26.12.2025

В Раде анонсировали первое заседание рабочей группы по подготовке выборов
00:44 26.12.2025
В Раде анонсировали первое заседание рабочей группы по подготовке выборов
украина, россия, сша, давид арахамия, владимир зеленский, александр корниенко, верховная рада украины
Украина, Россия, США, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Александр Корниенко, Верховная Рада Украины
В Раде анонсировали первое заседание рабочей группы по подготовке выборов

В Раде в пятницу пройдет первое заседание рабочей группы по подготовке выборов

Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Первое заседание рабочей группы Верховной рады Украины по вопросу подготовки выборов и референдумов во время военного положения и в послевоенный период состоится в пятницу, в состав группы вошло около 60 человек, сообщил первый вице-спикер Рады и председатель партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Александр Корниенко.
В понедельник глава фракции Зеленского в Раде "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в украинском парламенте формируется рабочая группа по проработке вопроса возможного проведения выборов президента Украины во время действия военного положения. О дате заседания он пообещал сообщить позже.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
ЦИК: Украина не может провести выборы без изменений в законодательстве
20 декабря, 14:04
"Завтра (в пятницу - ред.) состоится первое заседание рабочей группы по подготовке выборов, референдумов во время военного положения и в послевоенный период. В рабочей группе около 60 человек", - приводит слова Корниенко агентство УНИАН.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Госдуме назвали слова Трампа о выборах на Украине сигналом Зеленскому
10 декабря, 00:53
 
