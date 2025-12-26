https://ria.ru/20251226/pvo-2064986357.html
Над Крымом и Черным морем сбили четыре украинских дрона
Над Крымом и Черным морем сбили четыре украинских дрона
Средства ПВО за три часа в пятницу уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 26.12.2025
МО: силы ПВО за 3 часа уничтожили над Крымом и Черным морем 4 украинских БПЛА