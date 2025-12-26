https://ria.ru/20251226/pvo-2064945059.html
ПВО сбила 24 дрона над Крымом и Черным морем
ПВО сбила 24 дрона над Крымом и Черным морем
Средства ПВО в период с 13.00 мск до 17.00 мск сбили 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Крымом и Черным морем, сообщило... РИА Новости, 26.12.2025
ПВО сбила 24 дрона над Крымом и Черным морем
ПВО за четыре часа сбила 24 дрона над Крымом и Черным морем