Госпрограмма вооружения предполагает создание универсальной системы ПВО - РИА Новости, 26.12.2025
16:58 26.12.2025
Госпрограмма вооружения предполагает создание универсальной системы ПВО
Госпрограмма вооружения предполагает создание универсальной системы ПВО
Формированию универсальной системы противовоздушной обороны в рамках новой Госпрограммы вооружения (ГПВ) на 2027-2036 годы уделено особое внимание. РИА Новости, 26.12.2025
2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Формированию универсальной системы противовоздушной обороны в рамках новой Госпрограммы вооружения (ГПВ) на 2027-2036 годы уделено особое внимание.
Президент России Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы и государственной программы развития ОПК.
"Отдельное внимание уделяется... формированию универсальной системы противовоздушной обороны и повышению экспортного потенциала российского вооружения и техники", - говорится в справочных материалах к совещанию.
