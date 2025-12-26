ПВО сбила семь крылатых ракет ВСУ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Средства ПВО сбили семь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, сообщило министерство обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 21 управляемая авиационная бомба, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун", четыре реактивных беспилотных летательных аппарата и 1350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в недельной сводке МО РФ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолетов, 283 вертолета, 105217 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26728 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32185 орудий полевой артиллерии и минометов, 50080 единиц специальной военной автомобильной техники.
