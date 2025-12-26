https://ria.ru/20251226/putin-2064983740.html
Путин предложил обсудить на Совбезе развитие ИИ в интересах обороны
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить дополнительные меры развития искусственного интеллекта (ИИ) в интересах РИА Новости, 26.12.2025
