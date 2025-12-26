https://ria.ru/20251226/putin-2064983429.html
Путин предложил обсудить на Совбезе развитие ИИ в интересах обороны
Путин предложил обсудить на Совбезе развитие ИИ в интересах обороны - РИА Новости, 26.12.2025
Путин предложил обсудить на Совбезе развитие ИИ в интересах обороны
РИА Новости РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T20:23:00+03:00
2025-12-26T20:23:00+03:00
2025-12-26T20:27:00+03:00
россия
владимир путин
искусственный интеллект (ии)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_292:138:3179:1762_1920x0_80_0_0_b4c2a17bff71101bb31116f25ddf8e09.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, искусственный интеллект (ии), безопасность
Россия, Владимир Путин, Искусственный интеллект (ИИ), Безопасность
Путин предложил обсудить на Совбезе развитие ИИ в интересах обороны
Путин предложил обсудить на Совбезе допмеры развития ИИ в интересах безопасности