"Дети без подарков". План Европы против Путина ошеломил СМИ - РИА Новости, 26.12.2025
17:37 26.12.2025
"Дети без подарков". План Европы против Путина ошеломил СМИ
"Дети без подарков". План Европы против Путина ошеломил СМИ
Европа ведет когнитивную войну против России, объявляя российского лидера Владимира Путина "главным злодеем", пишет L’Antidiplomatico. РИА Новости, 26.12.2025
"Дети без подарков". План Европы против Путина ошеломил СМИ

L’Antidiplomatico: Европа ведет когнитивную войну, обвиняя Путина во всех бедах

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Европа ведет когнитивную войну против России, объявляя российского лидера Владимира Путина "главным злодеем", пишет L’Antidiplomatico.
"На Рождество дети в Европе могут остаться без подарков. В этом виноват Путин. <…> В ЕС, который объявил войну фейковым новостям и дезинформации, именно такие новости транслируют СМИ, причем не желтая пресса, а крупные издания. <…> Речь идет не просто о безумных новостях, вызывающих смех, или о кликбейтных заголовках для привлечения внимания, а о настоящей когнитивной войне. Эту войну ведут правящие классы с помощью послушных им журналистов, политиков и медийных личностей, а поле битвы — это умы европейцев", — говорится в публикации.
"Никогда не случится". В Польше сделали громкое заявление о России
"Никогда не случится". В Польше сделали громкое заявление о России
Вчера, 15:39
Как отмечает автор статьи, в целях пропаганды война "объявляется священной, необходимой, более справедливой и гуманной, нежели другие войны".
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон пока не планирует телефонного разговора с Путиным, сообщили СМИ
Вчера, 16:51
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ
 
