Путин рассказал о росте производства ракетного артиллерийского вооружения - РИА Новости, 26.12.2025
16:23 26.12.2025 (обновлено: 16:49 26.12.2025)
Путин рассказал о росте производства ракетного артиллерийского вооружения
Производство ракетного артиллерийского вооружения в России выросло в 9,6 раз, заявил президент РФ Владимир Путин, во время совещания по госпрограмме вооружений. РИА Новости, 26.12.2025
владимир путин
безопасность
россия
владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Производство ракетного артиллерийского вооружения в России выросло в 9,6 раз, заявил президент РФ Владимир Путин, во время совещания по госпрограмме вооружений.
"(Производство - ред.) ракетно-артиллерийского вооружения - в 9,6 раза", - сказал Путин, говоря о росте производства различных видов вооружений.
В четверг Путин провел совещание по государственной программе вооружения на 2027–2036 годы и государственной программе развития ОПК.
Владимир ПутинБезопасностьРоссия
 
 
