https://ria.ru/20251226/putin-2064929613.html
Путин рассказал о росте производства ракетного артиллерийского вооружения
Путин рассказал о росте производства ракетного артиллерийского вооружения - РИА Новости, 26.12.2025
Путин рассказал о росте производства ракетного артиллерийского вооружения
Производство ракетного артиллерийского вооружения в России выросло в 9,6 раз, заявил президент РФ Владимир Путин, во время совещания по госпрограмме вооружений. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T16:23:00+03:00
2025-12-26T16:23:00+03:00
2025-12-26T16:49:00+03:00
владимир путин
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063228860_0:0:3912:2200_1920x0_80_0_0_69ed9bc2ce9c7cfccca550bf1765bdbe.jpg
https://ria.ru/20251223/ukraina-2064112224.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063229103_0:0:2995:2246_1920x0_80_0_0_2303108df6980f76685e610e8b725da7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия
Владимир Путин, Безопасность, Россия
Путин рассказал о росте производства ракетного артиллерийского вооружения
Путин: производство ракетного артиллерийского вооружения выросло в 9,6 раза