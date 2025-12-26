https://ria.ru/20251226/putin-2064929336.html
Показатели новых госпрограмм вооружения согласуют сегодня, заявил Путин
Основные показатели новых госпрограмм вооружения и параметры их финансирования будут досогласованы сегодня, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2025
россия
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Основные показатели новых госпрограмм вооружения и параметры их финансирования будут досогласованы сегодня, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в ходе совещания по государственной программе вооружения глава государства отметил, что по сравнению с 2022 годом, производство особо востребованных в ходе СВО продукции и изделий, в 2025 году увеличилось кратно.
"Сегодня завершим согласование основных показателей новых госпрограмм и параметры их финансирования", - сказал он в ходе совещания по государственной программе вооружения.