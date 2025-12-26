Показатели новых госпрограмм вооружения согласуют сегодня, заявил Путин

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Основные показатели новых госпрограмм вооружения и параметры их финансирования будут досогласованы сегодня, заявил президент России Владимир Путин.

Ранее в ходе совещания по государственной программе вооружения глава государства отметил, что по сравнению с 2022 годом, производство особо востребованных в ходе СВО продукции и изделий, в 2025 году увеличилось кратно.