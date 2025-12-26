https://ria.ru/20251226/putin-2064929217.html
Путин потребовал от ОПК снижения себестоимости производства вооружений
Путин потребовал от ОПК снижения себестоимости производства вооружений - РИА Новости, 26.12.2025
Путин потребовал от ОПК снижения себестоимости производства вооружений
Военно-промышленному комплексу России есть над чем поработать с точки зрения себестоимости производства вооружений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2025
россия
Путин потребовал от ОПК снижения себестоимости производства вооружений
Путин: ОПК есть над чем поработать в плане себестоимости производства вооружений