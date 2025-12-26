Рейтинг@Mail.ru
16:23 26.12.2025 (обновлено: 23:33 26.12.2025)
Путин потребовал от ОПК снижения себестоимости производства вооружений
Военно-промышленному комплексу России есть над чем поработать с точки зрения себестоимости производства вооружений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2025
россия, экономика, безопасность, владимир путин
Россия, Экономика, Безопасность, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Военно-промышленному комплексу России есть над чем поработать с точки зрения себестоимости производства вооружений, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства отметил, что характер, формы и способы ведения боевых действий в ходе СВО постоянно меняются, получаемый войсками бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса.
"На что хочу особо обратить внимание - на снижение себестоимости продукции. Здесь точно есть еще над чем поработать", - сказал Путин в ходе совещания по государственной программе вооружения.
Путин оценил рост производства военной авиатехники
Вчера, 16:20
 
РоссияЭкономикаБезопасностьВладимир Путин
 
 
