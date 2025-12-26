Путин потребовал от ОПК снижения себестоимости производства вооружений

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Военно-промышленному комплексу России есть над чем поработать с точки зрения себестоимости производства вооружений, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что характер, формы и способы ведения боевых действий в ходе СВО постоянно меняются, получаемый войсками бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса.