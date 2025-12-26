https://ria.ru/20251226/putin-2064929069.html
Путин рассказал о росте производства средств РЭБ
Путин рассказал о росте производства средств РЭБ
Производство средств РЭБ в России выросло в 12,5 раза, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2025
россия
владимир путин
россия
Новости
Путин заявил, что производство средств РЭБ в России выросло в 12,5 раза