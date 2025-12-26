Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о росте производства средств РЭБ - РИА Новости, 26.12.2025
16:21 26.12.2025 (обновлено: 16:32 26.12.2025)
Путин рассказал о росте производства средств РЭБ
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Мирный | Новая система радиоэлектронной борьбы против БПЛА "Зонт".
Новая система радиоэлектронной борьбы против БПЛА Зонт. - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Новая система радиоэлектронной борьбы против БПЛА "Зонт".. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Производство средств РЭБ в России выросло в 12,5 раза, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Техника связи и радиоэлектронной борьбы - в 12 с половиной раз", - сказал Путин во время совещания по госпрограмме вооружений, перечисляя особо востребованные в ходе СВО вооружения, производство которых в РФ увеличилось кратно с 2022 года.
РоссияВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
