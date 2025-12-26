https://ria.ru/20251226/putin-2064928983.html
Путин призвал продолжить развитие испытательной базы для вооружений
Необходимо продолжить развитие испытательной и полигонной базы для вооружений, а также внедрение ИИ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2025
