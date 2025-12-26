Путин призвал продолжить развитие испытательной базы для вооружений

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Необходимо продолжить развитие испытательной и полигонной базы для вооружений, а также внедрение ИИ, заявил президент России Владимир Путин.

"Должно быть также продолжено развитие испытательной и полигонной базы, внедрение технологий искусственного интеллекта, разработка передовых материалов", - сказал глава государства на совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения.