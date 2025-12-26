https://ria.ru/20251226/putin-2064928750.html
Характер и способы ведения боевых действий постоянно меняются, заявил Путин
Характер и способы ведения боевых действий постоянно меняются, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2025
Характер и способы ведения боевых действий постоянно меняются, заявил Путин
Характер, формы и способы ведения боевых действий постоянно меняются в ходе спецоперации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2025
Характер и способы ведения боевых действий постоянно меняются, заявил Путин
Путин: характер и способы ведения боевых действий постоянно меняются в ходе СВО