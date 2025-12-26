https://ria.ru/20251226/putin-2064928651.html
Путин рассказал о росте производства средств поражения и боеприпасов
Путин рассказал о росте производства средств поражения и боеприпасов - РИА Новости, 26.12.2025
Путин рассказал о росте производства средств поражения и боеприпасов
Производство средств поражения и боеприпасов с 2022 года увеличилось более чем в 22 раза в РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T16:21:00+03:00
2025-12-26T16:21:00+03:00
2025-12-26T16:32:00+03:00
владимир путин
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063401939_0:675:2440:2048_1920x0_80_0_0_e78b8eb73408b23b3b3454a95dd4f962.jpg
https://ria.ru/20251226/opyt-2064929746.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063401939_0:513:2047:2048_1920x0_80_0_0_19cfdaca4ec6ba2ae4cc0ac692543793.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин рассказал о росте производства средств поражения и боеприпасов
Путин: производство средств поражения с 2022 года выросло более чем в 22 раза