Путин оценил рост производства военной авиатехники

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Производство военной авиатехники в РФ с 2022 года увеличилось в 4,6 раза, заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее в ходе совещания по государственной программе вооружения глава государства отметил, что по сравнению с 2022 годом, производство особо востребованных в ходе СВО продукции и изделий, в 2025 году увеличилось кратно.