https://ria.ru/20251226/putin-2064928451.html
Путин оценил рост производства военной авиатехники
Путин оценил рост производства военной авиатехники - РИА Новости, 26.12.2025
Путин оценил рост производства военной авиатехники
Производство военной авиатехники в РФ с 2022 года увеличилось в 4,6 раза, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T16:20:00+03:00
2025-12-26T16:20:00+03:00
2025-12-26T16:29:00+03:00
россия
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20251226/putin-2064927067.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин оценил рост производства военной авиатехники
Путин: производство военной авиатехники в РФ с 2022 года увеличилось в 4,6 раза