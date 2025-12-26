Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал рост производства вооружений достижением всей экономики - РИА Новости, 26.12.2025
16:19 26.12.2025 (обновлено: 16:31 26.12.2025)
Путин назвал рост производства вооружений достижением всей экономики
Путин назвал рост производства вооружений достижением всей экономики
Президент России Владимир Путин назвал рост производства вооружений в РФ результатом работы оборонно-промышленного комплекса и всей экономики страны.
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин назвал рост производства вооружений достижением всей экономики

Путин назвал рост производства вооружений достижением всей экономики страны

Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал рост производства вооружений в РФ результатом работы оборонно-промышленного комплекса и всей экономики страны.
"Это (рост производства вооружений - ред.) все результат общей работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, ну и вообще всей экономики, конечно. Без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы", - сказал Путин в ходе совещания по государственной программе вооружения.
