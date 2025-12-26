https://ria.ru/20251226/putin-2064928184.html
Путин рассказал о росте производства востребованных на СВО вооружений
Производство особо востребованных в ходе СВО вооружений в РФ увеличилось кратно с 2022 года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2025
россия
