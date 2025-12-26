https://ria.ru/20251226/putin-2064927810.html
Путин поблагодарил коллективы предприятий ОПК за доблестный труд
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил коллективы предприятий оборонно-промышленного комплекса за самоотверженный и доблестный труд. РИА Новости, 26.12.2025
Путин поблагодарил коллективы предприятий ОПК за самоотверженный труд