Предприятия ОПК поставляют войскам всю необходимую технику, заявил Путин
16:17 26.12.2025 (обновлено: 16:28 26.12.2025)
Предприятия ОПК поставляют войскам всю необходимую технику, заявил Путин
Предприятия ОПК поставляют войскам всю необходимую технику, заявил Путин
Предприятия ОПК работают в стабильном режиме и поставляют в войска всю необходимую технику, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T16:17:00+03:00
2025-12-26T16:28:00+03:00
владимир путин
россия
безопасность
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
россия
владимир путин, россия, безопасность, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Предприятия ОПК поставляют войскам всю необходимую технику, заявил Путин

Путин: предприятия ОПК стабильно поставляют войскам всю необходимую технику

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Предприятия ОПК работают в стабильном режиме и поставляют в войска всю необходимую технику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику, как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для Вооруженных сил в целом", - сказал Путин во время совещания по госпрограмме вооружений.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Путин назвал рост производства вооружений достижением всей экономики
Вчера, 16:19
 
Владимир ПутинРоссияБезопасностьОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
