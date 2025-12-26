https://ria.ru/20251226/putin-2064927277.html
Предприятия ОПК поставляют войскам всю необходимую технику, заявил Путин
Предприятия ОПК работают в стабильном режиме и поставляют в войска всю необходимую технику, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2025
владимир путин
россия
безопасность
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
