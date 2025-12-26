Рейтинг@Mail.ru
Путин провел совещание по госпрограмме вооружения
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 26.12.2025 (обновлено: 17:15 26.12.2025)
Путин провел совещание по госпрограмме вооружения
Владимир Путин провел в Кремле совещание по государственной программе вооружения, на котором участники обсудили влияние опыта СВО на работу российского...
Путин на совещании по госпрограмме вооружения
Производство особо востребованных на СВО вооружений в увеличилось кратно благодаря коллективам ОПК, отметил президент.
россия, андрей белоусов, владимир путин, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), оборонно-промышленный комплекс россии (опк), вооруженные силы рф, совет безопасности рф
Россия, Андрей Белоусов, Владимир Путин, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Вооруженные силы РФ, Совет Безопасности РФ

Путин провел совещание по госпрограмме вооружения

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел в Кремле совещание по государственной программе вооружения, на котором участники обсудили влияние опыта СВО на работу российского оборонно-промышленного комплекса.
Как отметил Верховный главнокомандующий, предприятия поставляют войскам всю необходимую технику в стабильном режиме. Меры господдержки позволили в короткие сроки укрепить их материально-техническую базу, вследствие чего производство особо востребованных вооружений кратно увеличилось с 2022 года:
  • бронетанкового вооружения — в 2,2 раза;
  • военной авиатехники — в 4,6 раза;
  • средств поражения и боеприпасов — более чем в 22 раза;
  • БМП и БТР — в 3,7 раза;
  • средств радиоэлектронной борьбы— в 12,5 раза;
  • ракетного артиллерийского вооружения — в 9,6 раза.
"Это все результат общей работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, ну и вообще всей экономики, конечно. Без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно", — подчеркнул Путин.
При этом сам опыт, получаемый в ходе СВО, в полной мере используется при формировании нового облика ОПК, отметил президент.
"В ходе специальной военной операции постоянно меняются характер, формы и способы ведения боевых действий", — пояснил он.
В качестве направления для дальнейшей работы Путин указал снижение себестоимости продукции. Кроме того, он призвал продолжать развитие испытательной и полигонной базы для вооружений, а также активно внедрять использование искусственного интеллекта.

Госпрограмма на 2027-2036 годы

Она охватывает весь комплекс перспективных вооружений и опирается на опыт боевых действий. Как заявил министр обороны Андрей Белоусов 17 декабря, определение параметров госпрограммы уже завершено. Основные показатели и параметры их финансирования будут досогласованы сегодня, сообщил Путин на совещании.
Новая ГПВ базируется на четырех основных принципах:
  • Четкое выделение приоритетов: к высокоприоритетным системам отнесены вооружения, которые будут определять перспективный, инновационный облик Вооруженных сил — стратегические ядерные силы, космические средства, комплексы ПВО, средства связи, РЭБ и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также вооружение, основанное на принципиально новых технологиях. На высокоприоритетные системы приходится почти половина всех расходов.
  • Построение исходя из требований перспективных боевых возможностей, а не от количества единиц вооружения и техники. Например, способность стратегических ядерных сил преодолевать противоракетную оборону, средств ПВО — отражать удары с воздуха, космической группировки — обеспечивать детальную разведку, высокоскоростную связь, выдавать навигационные данные для применения высокоточного оружия.
  • Синхронизация выполнения опытно-конструкторских работ, закупок и создания инфраструктуры: такой подход позволит планировать не только поставки отдельных видов вооружений, но и весь их жизненный цикл — от создания до утилизации.
  • Учет повышения производительности работы предприятий: предполагается, что таким образом затраты снизятся не менее чем на один-два процента в год, что положительно скажется на контрактных ценах и экономии.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БелоусовВладимир ПутинБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Вооруженные силы РФСовет Безопасности РФ
 
 
