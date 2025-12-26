Путин провел совещание по госпрограмме вооружения

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел в Кремле совещание по государственной программе вооружения, на котором участники обсудили влияние опыта СВО на работу российского оборонно-промышленного комплекса.

Как отметил Верховный главнокомандующий, предприятия поставляют войскам всю необходимую технику в стабильном режиме. Меры господдержки позволили в короткие сроки укрепить их материально-техническую базу, вследствие чего производство особо востребованных вооружений кратно увеличилось с 2022 года:

бронетанкового вооружения — в 2,2 раза;

военной авиатехники — в 4,6 раза;

средств поражения и боеприпасов — более чем в 22 раза;

БМП и БТР — в 3,7 раза;

средств радиоэлектронной борьбы— в 12,5 раза;

ракетного артиллерийского вооружения — в 9,6 раза.

"Это все результат общей работы предприятий оборонно-промышленного комплекса, ну и вообще всей экономики, конечно. Без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно", — подчеркнул Путин

При этом сам опыт, получаемый в ходе СВО, в полной мере используется при формировании нового облика ОПК, отметил президент.

"В ходе специальной военной операции постоянно меняются характер, формы и способы ведения боевых действий", — пояснил он.

В качестве направления для дальнейшей работы Путин указал снижение себестоимости продукции. Кроме того, он призвал продолжать развитие испытательной и полигонной базы для вооружений, а также активно внедрять использование искусственного интеллекта.

Госпрограмма на 2027-2036 годы

Она охватывает весь комплекс перспективных вооружений и опирается на опыт боевых действий. Как заявил министр обороны Андрей Белоусов 17 декабря, определение параметров госпрограммы уже завершено. Основные показатели и параметры их финансирования будут досогласованы сегодня, сообщил Путин на совещании.

Новая ГПВ базируется на четырех основных принципах: