14:22 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/putin-2064877785.html
Песков назвал темы встречи Путина с бизнесменами
Песков назвал темы встречи Путина с бизнесменами

Песков: Путин обсудил с представителями бизнеса тему урегулирования на Украине

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Тематика обсуждений, которые ведутся в СМИ вокруг урегулирования на Украине, обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"В целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования. Вот эти темы затрагивались, они упоминались. Не очень широко представлены эти темы на разный лад, поэтому эти темы упоминались", - сказал Песков журналистам на вопрос об обсуждении на встрече Путина с представителями бизнеса темы обмена территориями с Украиной и совместного управления Запорожской АЭС с американцами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Песков рассказал о решениях Путина по итогу встречи с бизнесом
25 декабря, 13:46
25 декабря, 13:46
 
