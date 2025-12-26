Песков назвал темы встречи Путина с бизнесменами

«

"В целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования. Вот эти темы затрагивались, они упоминались. Не очень широко представлены эти темы на разный лад, поэтому эти темы упоминались", - сказал Песков журналистам на вопрос об обсуждении на встрече Путина с представителями бизнеса темы обмена территориями с Украиной и совместного управления Запорожской АЭС с американцами.