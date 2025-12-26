Рейтинг@Mail.ru
14:19 26.12.2025
россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин в пятницу будет заниматься развитием ОПК, сообщил Песков

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу будет заниматься проектами госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы и развитием ОПК, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сегодня он (Путин - ред.) продолжит заниматься различными проектами государственной программы вооружений на 2027-2036 годы. В целом программой развития оборонно-промышленного комплекса страны и поводу СВО, и на дальнюю перспективу, это планомерная работа президента", - сказал Песков журналистам.
РоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
