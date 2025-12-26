https://ria.ru/20251226/putin-2064875949.html
Путин в пятницу будет заниматься развитием ОПК, сообщил Песков
Путин в пятницу будет заниматься развитием ОПК, сообщил Песков - РИА Новости, 26.12.2025
Путин в пятницу будет заниматься развитием ОПК, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин в пятницу будет заниматься проектами госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы и развитием ОПК, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.12.2025
Путин в пятницу будет заниматься развитием ОПК, сообщил Песков
Песков: Путин в пятницу продолжит заниматься госпрограммой вооружений