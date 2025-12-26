https://ria.ru/20251226/putin-2064874886.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:17:00+03:00
2025-12-26T14:17:00+03:00
2025-12-26T14:18:00+03:00
безопасность
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
заседание совбеза рф
совет безопасности оон
совет безопасности рф
