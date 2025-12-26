Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
14:17 26.12.2025 (обновлено: 14:18 26.12.2025)
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.12.2025
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Во второй половине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, оно пройдет в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.
Заголовок открываемого материала