https://ria.ru/20251226/putin-2064874561.html
Путин соберет в Кремле совещание по госпрограмме вооружений
Путин соберет в Кремле совещание по госпрограмме вооружений - РИА Новости, 26.12.2025
Путин соберет в Кремле совещание по госпрограмме вооружений
Президент России Владимир Путин соберет в Кремле совещание по госпрограмме вооружений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T14:16:00+03:00
2025-12-26T14:16:00+03:00
2025-12-26T14:16:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_7daefa2a194df1acba22b5d34bcaea28.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064583672.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051186159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0862a4bc2c197511a45b130159d83ecc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин соберет в Кремле совещание по госпрограмме вооружений
Песков: Путин соберет в Кремле совещание по госпрограмме вооружений
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин соберет в Кремле совещание по госпрограмме вооружений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня не менее содержательный день у президента, он работает в Кремле. Сегодня он продолжит заниматься различными проектами государственной программы вооружений на 2027-2036 годы. В целом программой развития оборонно-промышленного комплекса страны, и поводу СВО, и на дальнюю перспективу. Это планомерная работа президента. Сегодня состоится совещание на эту тему весьма представительное, будет серьезное обсуждение", - сказал Песков журналистам.