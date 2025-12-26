Путин соберет в Кремле совещание по госпрограмме вооружений

"Сегодня не менее содержательный день у президента, он работает в Кремле. Сегодня он продолжит заниматься различными проектами государственной программы вооружений на 2027-2036 годы. В целом программой развития оборонно-промышленного комплекса страны, и поводу СВО, и на дальнюю перспективу. Это планомерная работа президента. Сегодня состоится совещание на эту тему весьма представительное, будет серьезное обсуждение", - сказал Песков журналистам.