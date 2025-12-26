Путин вошел в число самых часто упоминаемых людей во французских СМИ

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вошел в топ-5 наиболее часто упоминаемых личностей во французских средствах массовой информации по итогам 2025 года, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты исследования аналитической компании Tagaday для газеты Ouest-France.
Российский лидер, по данным Tagaday, занял четвертое место по упоминанию в СМИ Франции. Первое место среди самых часто упоминаемых личностей досталось президенту США Дональду Трампу, которому удалось сдвинуть президента Франции Эммануэля Макрона на второе место, пишет издание.
Макрон превращает ЕС в цифровой ГУЛАГ, заявил Дуров
24 декабря, 21:32
Третье место в этом списке досталось бывшему главе кабмина Франции Франсуа Байру, а на пятом месте расположился лидер правой партии "Республиканцы" и бывший глава МВД Брюно Ретайо.
Действующий премьер-министр Франции Себастьян Лекорню занял шестое место в списке. За ним следуют Владимир Зеленский, глава парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и бывший президент Франции Николя Саркози. Так выглядит топ-10 списка из 200 наиболее часто упоминаемых личностей во французских СМИ, который публикует Ouest-France.