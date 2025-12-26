Путин выразил соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Веры Алентовой, отметив, что та была душевно щедрым человеком, играла талантливо, многие годы посвятила театру, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.