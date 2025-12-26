Путин выразил соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Веры Алентовой, отметив, что та была душевно щедрым человеком, играла талантливо, многие годы посвятила театру, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Веры Валентиновны Алентовой. Вера Алентова была замечательной актрисой, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком. Она всегда играла ярко, талантливо и в кино, и на сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина, которому посвятила многие годы своего творческого пути", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей её самобытного дарования.
Алентова скончалась в четверг, ей было 83 года. Утром ей стало плохо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Ее оперативно госпитализировали, но, к сожалению, не спасли.
