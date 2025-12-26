Рейтинг@Mail.ru
10:24 26.12.2025 (обновлено: 10:25 26.12.2025)
Прямая линия Путина стала главным событием прошлой недели, показал опрос
общество, россия, украина, владимир путин, фонд "общественное мнение", итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Украина, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина стала главным событием прошлой недели, по мнению россиян, 18% респондентов ответили, что именно это событие заинтересовало их больше всего, согласно опросу ФОМ.
Путин 19 декабря провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.
По словам 18% опрошенных, прямая линия президента больше всего привлекла их внимание на прошлой неделе, 15% рассказали, что следили за событиями в зоне СВО, 2% отметили, что их интересовал ход переговоров по урегулированию на Украине.
Более половины (53%) россиян сказали, что среди их родных и знакомых преобладает спокойное настроение, 40% отметили тревожный настрой окружающих, следует их результатов опроса, опубликованного на сайте ФОМ.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 19-22 декабря 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
