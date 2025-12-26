Стал известен сюжет новой серии "Простоквашино" с Путиным

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. По сюжету нового специального выпуска мультсериала "Простоквашино", в котором появляется персонаж президента России Владимира Путина, Шарик и Матроскин встречают главу государства на Красной площади и записывают совместное обращение с Новым годом, выяснило РИА Новости, ознакомившись с содержанием новой серии.

Специальный выпуск мультсериала "Простоквашино", в котором появляется персонаж Путина , стал ранее доступен в онлайн-кинотеатре "Окко". В эпизоде под названием "Настоящий Новый год" появляется глава государства: Матроскин и Шарик встречают президента на Красной площади, куда отправляются, чтобы убедиться, что поздравление президента россиян с Новым годом идет в прямом эфире.

Матроскин уверен, что речь главы государства транслируется в записи, а Шарик убеждает его в обратном.

"Матроскин, ты проиграл! Президент не чай с ватрушками пьет. Смотри: его и тут, и там показывают", - говорит Шарик.

Путин появляется в кадре, поправляя красный галстук: глава государства знакомится с героями и, узнав, что они из Простоквашино, отмечает, что там отличная рыбалка.

Шарик обращается к главе государства с просьбой поздравить вместе страну с Новым годом для его блога.

После этого другие герои "Простоквашино" - Почтальон Печкин и семья дяди Федора - на Красной площади удивляются, увидев в кадре с президентом Шарика и Матроскина. Вместе с любимыми героями Путин поздравляет россиян с Новым годом, желая приятных воспоминаний на новогодней елке, вкусных ватрушек на столе, а также спокойствия и радости на душе.

В финале серии все главные герои вместе с президентом собираются для общей фотографии, которая остается им на память.