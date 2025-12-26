https://ria.ru/20251226/putin-2064750494.html
Путин признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Персонаж президента РФ Владимира Путина признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма, выяснило РИА Новости, ознакомившись с содержанием эпизода.
Новая серия "Простоквашино" доступна в онлайн-кинотеатре "Окко". В эпизоде герои мультфильма Матроскин и Шарик встречают президента на Красной площади, куда отправляются, чтобы убедиться, что поздравление президента россиян с Новым годом идет в прямом эфире. Герои знакомятся с главой государства и рассказывают, что они из Простоквашино.
"Простоквашино? Знаю, люблю. Там отличная рыбалка, кстати", - говорит Путин
в мультфильме.