Путин признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма - РИА Новости, 26.12.2025
01:27 26.12.2025
Путин признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма
Путин признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма
технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма

РИА Новости: Путин признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма

© СоюзмультфильмКадр из новой серии "Простоквашино", опубликованный РБК
Кадр из новой серии Простоквашино, опубликованный РБК - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Союзмультфильм
Кадр из новой серии "Простоквашино", опубликованный РБК. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Персонаж президента РФ Владимира Путина признался в любви к "Простоквашино" в новой серии мультфильма, выяснило РИА Новости, ознакомившись с содержанием эпизода.
Новая серия "Простоквашино" доступна в онлайн-кинотеатре "Окко". В эпизоде герои мультфильма Матроскин и Шарик встречают президента на Красной площади, куда отправляются, чтобы убедиться, что поздравление президента россиян с Новым годом идет в прямом эфире. Герои знакомятся с главой государства и рассказывают, что они из Простоквашино.
"Простоквашино? Знаю, люблю. Там отличная рыбалка, кстати", - говорит Путин в мультфильме.
ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
