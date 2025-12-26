МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сегодня Европе, как и когда-то Адольфу Гитлеру, нужно жизненное пространство России, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В интервью РИА Новости Мягков указал на то, что Запад все больше и больше забывает уроки Нюрнбергского процесса, заявляя каждый день о необходимости готовиться к войне с Россией.
"Мы видим то, что вот эти лозунги, которые были, кстати, с 1920-х годов, особенно после 1933 года, когда Гитлер пришел к власти, призывали вести войну на Востоке, захватить жизненное пространство. Им сегодня то же самое нужно – наше жизненное пространство, наши полезные ископаемые, наши ресурсы", - сказал Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.