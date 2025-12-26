Рейтинг@Mail.ru
Европе, как и Гитлеру, нужно жизненное пространство России, считает историк - РИА Новости, 26.12.2025
10:49 26.12.2025
Европе, как и Гитлеру, нужно жизненное пространство России, считает историк
Европе, как и Гитлеру, нужно жизненное пространство России, считает историк
Сегодня Европе, как и когда-то Адольфу Гитлеру, нужно жизненное пространство России, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО)... РИА Новости, 26.12.2025
россия, германия, европа, адольф гитлер, российское военно-историческое общество (рвио)
Россия, Германия, Европа, Адольф Гитлер, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Европе, как и Гитлеру, нужно жизненное пространство России, считает историк

Историк Мягков: Европе, как и когда-то Гитлеру, нужно жизненное пространство РФ

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Сегодня Европе, как и когда-то Адольфу Гитлеру, нужно жизненное пространство России, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
В интервью РИА Новости Мягков указал на то, что Запад все больше и больше забывает уроки Нюрнбергского процесса, заявляя каждый день о необходимости готовиться к войне с Россией.
"Мы видим то, что вот эти лозунги, которые были, кстати, с 1920-х годов, особенно после 1933 года, когда Гитлер пришел к власти, призывали вести войну на Востоке, захватить жизненное пространство. Им сегодня то же самое нужно – наше жизненное пространство, наши полезные ископаемые, наши ресурсы", - сказал Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
РоссияГерманияЕвропаАдольф ГитлерРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
