Спецвыпуск "Простоквашино" с Путиным появился в сети

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Специальный выпуск мультсериала "Простоквашино", в котором появляется персонаж президента РФ Владимира Путина, стал доступен в онлайн-кинотеатре "Окко".

В новогоднем специальном выпуске под названием "Настоящий Новый год", как передает корреспондент РИА Новости, появляется глава государства: Матроскин и Шарик встречают президента на Красной площади.