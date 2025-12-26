МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы, не исключают в будущем совместных проектов по созданию туристической инфраструктуры, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов, который является сопредседателем межправкомиссии двух стран.