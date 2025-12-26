МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы, не исключают в будущем совместных проектов по созданию туристической инфраструктуры, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов, который является сопредседателем межправкомиссии двух стран.
"Работаем над разработкой новых туристических программ. Уверен, дойдет дело и до совместных проектов по созданию туристической инфраструктуры", - сказал он.
Козлов отметил, что страны большое внимание уделяют развитию транспортного сообщения. Это одно из ключевых условий для наращивания объемов турпотока.
Козлов поделился, что в 2024 и 2025 годах турпоток из России в КНДР вырос более чем в два раза в сравнении с доковидным периодом. По его словам, в прошлом году порядка четырех тысяч российских туристов посетили Северную Корею, а в уходящем ожидается показатель в семь тысяч человек. При этом в 2019 году турпоток из России в КНДР составлял чуть более тысячи человек.
"Рост интереса российских туристов связан с тем, что кроме горнолыжного курорта Масикрён, который стал снова принимать туристические группы в 2024 году, в этом году открылся и прибрежный курорт в Вонсане. Учитывая уникальные культурные и природные особенности региона, думаем, что в 2026 году увидим вновь увеличение показателя", - заключил министр.
