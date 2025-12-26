Рейтинг@Mail.ru
Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы - РИА Новости, 26.12.2025
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
03:13 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/programmy-2064755432.html
Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы
Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы - РИА Новости, 26.12.2025
Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы
Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы, не исключают в будущем совместных проектов по созданию туристической инфраструктуры, рассказал в... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T03:13:00+03:00
2025-12-26T03:13:00+03:00
туризм
москва
кндр
россия
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953769041_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_b6d11756dee0cfa1c7509426b81b9266.jpg
москва
кндр
россия
москва, кндр, россия, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Туризм, Москва, КНДР, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы

РИА Новости: Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаги КНДР и России на здании в Пхеньяне
Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаги КНДР и России на здании в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Россия и КНДР разрабатывают новые туристические программы, не исключают в будущем совместных проектов по созданию туристической инфраструктуры, рассказал в интервью РИА Новости глава Минприроды РФ Александр Козлов, который является сопредседателем межправкомиссии двух стран.
"Работаем над разработкой новых туристических программ. Уверен, дойдет дело и до совместных проектов по созданию туристической инфраструктуры", - сказал он.
Козлов отметил, что страны большое внимание уделяют развитию транспортного сообщения. Это одно из ключевых условий для наращивания объемов турпотока.
"За прошедшие два года расширили возможности пассажирского железнодорожного сообщения, в том числе напрямую между Москвой и Пхеньяном. Впервые за 77 лет в этом году открыто авиасообщение между нашими столицами. Частоту рейсов пока сохраняем, но уже видим растущую динамику спроса", - добавил он.
Козлов поделился, что в 2024 и 2025 годах турпоток из России в КНДР вырос более чем в два раза в сравнении с доковидным периодом. По его словам, в прошлом году порядка четырех тысяч российских туристов посетили Северную Корею, а в уходящем ожидается показатель в семь тысяч человек. При этом в 2019 году турпоток из России в КНДР составлял чуть более тысячи человек.
"Рост интереса российских туристов связан с тем, что кроме горнолыжного курорта Масикрён, который стал снова принимать туристические группы в 2024 году, в этом году открылся и прибрежный курорт в Вонсане. Учитывая уникальные культурные и природные особенности региона, думаем, что в 2026 году увидим вновь увеличение показателя", - заключил министр.
ТуризмМоскваКНДРРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
