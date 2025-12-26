https://ria.ru/20251226/programma-2064934312.html
Госпрограмма вооружения делает акцент на повышение производительности ОПК
Новая государственная программа вооружения делает упор на повышение производительности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), следует из справочных РИА Новости, 26.12.2025
