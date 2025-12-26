Госпрограмма вооружения делает акцент на повышение производительности ОПК

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новая государственная программа вооружения делает упор на повышение производительности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), следует из справочных материалов к совещанию у президента России Владимира Путина.

"Также упор делается на повышение производительности предприятий ОПК – количество высокотехнологичных производств в этом секторе экономики продолжит расти", - говорится в материалах.