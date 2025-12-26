Рейтинг@Mail.ru
Госпрограмма вооружения делает акцент на повышение производительности ОПК - РИА Новости, 26.12.2025
16:40 26.12.2025 (обновлено: 17:26 26.12.2025)
Госпрограмма вооружения делает акцент на повышение производительности ОПК
безопасность
экономика
россия
владимир путин
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
россия
безопасность, экономика, россия, владимир путин, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Безопасность, Экономика, Россия, Владимир Путин, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
Госпрограмма вооружения делает акцент на повышение производительности ОПК

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПроизводство авиационных средств поражения, артиллерийских и танковых снарядов различного калибра предприятиям ОПК
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Производство авиационных средств поражения, артиллерийских и танковых снарядов различного калибра предприятиям ОПК. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Новая государственная программа вооружения делает упор на повышение производительности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), следует из справочных материалов к совещанию у президента России Владимира Путина.
"Также упор делается на повышение производительности предприятий ОПК – количество высокотехнологичных производств в этом секторе экономики продолжит расти", - говорится в материалах.
Государственная программа вооружения – это долгосрочный плановый документ, который предусматривает разработку, производство и поддержание в боеготовом состоянии вооружения, военной и специальной техники. Утверждается президентом России каждые пять лет. Срок действия программы – 10 лет. Она учитывает все возможные угрозы национальной безопасности Российской Федерации, как существующие, так и будущие.
Путин оценил опыт, который получают ВС России в ходе СВО
БезопасностьЭкономикаРоссияВладимир ПутинОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
 
 
