Госпрограмма вооружений на 2027-2036 годы опирается на опыт боевых действий

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Государственная программа вооружения (ГПВ) на 2027-2036 годы охватывает весь комплекс перспективных вооружений и опирается на опыт реальных боевых действий, следует из справочных материалов к совещанию у президента России Владимира Путина.
"Среди целей ГПВ - системное переоснащение армии с учетом актуальных вызовов. Программа охватывает весь комплекс перспективных вооружений и опирается на опыт реальных боевых действий", - говорится в справочных материалах.
Государственная программа вооружения – это долгосрочный плановый документ, который предусматривает разработку, производство и поддержание в боеготовом состоянии вооружения, военной и специальной техники. Утверждается президентом России каждые пять лет. Срок действия программы – 10 лет. Она учитывает все возможные угрозы национальной безопасности Российской Федерации, как существующие, так и будущие. На декабрь 2025 года рассчитаны и готовы к утверждению параметры ГПВ на 2027–2036 годы.