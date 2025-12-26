Госпрограмма вооружений на 2027-2036 годы опирается на опыт боевых действий

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Государственная программа вооружения (ГПВ) на 2027-2036 годы охватывает весь комплекс перспективных вооружений и опирается на опыт реальных боевых действий, следует из справочных материалов к совещанию у президента России Владимира Путина.