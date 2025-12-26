Платный проезд на участке М-12 в Татарстане запустят с 31 декабря

"Обход Нижнекамска и Набережных Челнов передан в доверительное управление госкомпании "Автодор"... Распоряжением правительства Российской Федерации № 946-р от 18 апреля 2025 года установлено, что участок будет эксплуатироваться на платной основе. Платность будет введена в ночь с 30 на 31 декабря в 00.00", - говорится в сообщении.

Речь идет о четырехполосной дороге протяженностью 82 километра технической категории IБ. Стоимость проезда по ней для транспортных средств высотой не более двух метров (легковых автомобилей и мотоциклов) от Нижнекамска до аэропорта "Бегишево" составит 278 рублей, а до Набережных Челнов - 486 рублей. А стоимость проезда от аэропорта до Нижнекамска составит 208 рублей.