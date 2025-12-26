Рейтинг@Mail.ru
Платный проезд на участке М-12 в Татарстане запустят с 31 декабря
26.12.2025
https://ria.ru/20251226/proezd-2064819936.html
Платный проезд на участке М-12 в Татарстане запустят с 31 декабря
Платный проезд на участке М-12 в Татарстане запустят с 31 декабря

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов на М-12 станет платным с 31 декабря

© РИА Новости / Евгений Биятов
Автомобильная дорога М-12
Автомобильная дорога М-12
Автомобильная дорога М-12. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Платный проезд по участку трассы М-12 "Восток" на обходе городов Нижнекамска и Набережных Челнов, который в декабре был передан в ведение "Автодору", начнет действовать в ночь с 30 на 31 декабря, говорится в сообщении пресс-службы госкомпании.
"Обход Нижнекамска и Набережных Челнов передан в доверительное управление госкомпании "Автодор"... Распоряжением правительства Российской Федерации № 946-р от 18 апреля 2025 года установлено, что участок будет эксплуатироваться на платной основе. Платность будет введена в ночь с 30 на 31 декабря в 00.00", - говорится в сообщении.
Речь идет о четырехполосной дороге протяженностью 82 километра технической категории IБ. Стоимость проезда по ней для транспортных средств высотой не более двух метров (легковых автомобилей и мотоциклов) от Нижнекамска до аэропорта "Бегишево" составит 278 рублей, а до Набережных Челнов - 486 рублей. А стоимость проезда от аэропорта до Нижнекамска составит 208 рублей.
Для крупногабаритных грузовиков и туристических автобусов на соответствующих участках дороги проезд будет стоить 695 рублей, 1216 рублей и 521 рубль соответственно.
