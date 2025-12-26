В Приморье авторам скетч-шоу о вымышленном депутате дали условные сроки

ВЛАДИВОСТОК, 26 дек - РИА Новости. Суд в Приморье назначил шесть лет условно двум авторам скетч-шоу о вымышленном депутате Виталии Наливкине за хулиганство с незаконным изготовлением взрывчатых веществ при съемках видеоролика, прокуратура намерена оспорить приговор, сообщило РИА Новости региональное надзорное ведомство.

Как рассказал ранее РИА Новости один из продюсеров проекта, уголовное дело возбудили после видео, в котором вымышленный председатель исполнительного комитета Уссурийского района Наливкин "предотвратил теракт". На кадрах персонаж якобы использовал гранатомёт. Сам ролик набрал миллион просмотров.

"Два жителя Уссурийска осуждены за хулиганство с изготовлением и применением взрывных устройств для съемки провокационного видеоролика… злоумышленники привязали взрывные устройства к агитационному предвыборному баннеру… Суд назначил виновным наказание в виде 6 лет лишения свободы условно со штрафом 150 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура "намерена оспорить приговор в апелляционном порядке", подчеркнули в ведомстве. Сторона обвинения в суде настаивала на назначении наказания в виде реального лишения свободы.

Как отметили РИА Новости в прокуратуре, осужденные - авторы скетч-шоу о вымышленном депутате Наливкине.

Суд установил, что в сентябре 2021 года фигуранты незаконно изготовили два самодельных взрывных устройства на основе пиротехнического состава и использовали их для постановки и съёмки провокационного видеоролика. Помимо предвыборного баннера, они также привязали устройство к остановке общественного транспорта "Сады". Подключив электрические провода, они инициировали взрыв, имитируя выстрел из учебного гранатомета РПГ-7.

Местные жители в возрасте 34 лет и 41 года признаны виновными по части 3 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением взрывных устройств) и по части 2 статьи 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору).