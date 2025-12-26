В Приморье ветеринара будут судить за контрабанду морского гребешка

"Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ветеринарного врача, генерального директора и сотрудников компании, специализирующейся на оптовой торговле морепродуктами… По версии следствия, в 2022 году обвиняемые, действуя по предварительному сговору, незаконно вывезли через таможенный пост МАПП "Краскино" за границу партию морского гребешка массой 60 тонн на сумму около 35 миллионов рублей, подделав необходимые разрешительные документы", - говорится в сообщении.