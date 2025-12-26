https://ria.ru/20251226/primore-2064785698.html
В Приморье ветеринара будут судить за контрабанду морского гребешка
В Приморье ветеринара будут судить за контрабанду морского гребешка
В Приморье ветеринара будут судить за контрабанду морского гребешка
ВЛАДИВОСТОК, 26 дек – РИА Новости.
Ветврач, директор компании в Приморье и его сотрудники предстанут перед судом по обвинению в незаконном вывозе за границу 60 тонн морского гребешка на сумму 35 миллионов рублей, сообщает
региональная прокуратура.
"Заместитель прокурора края Степан Тюкавкин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ветеринарного врача, генерального директора и сотрудников компании, специализирующейся на оптовой торговле морепродуктами… По версии следствия, в 2022 году обвиняемые, действуя по предварительному сговору, незаконно вывезли через таможенный пост МАПП "Краскино" за границу партию морского гребешка массой 60 тонн на сумму около 35 миллионов рублей, подделав необходимые разрешительные документы", - говорится в сообщении.
Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых на сумму свыше 40 миллионов рублей наложен арест.
Уголовное дело по статьям "контрабанда" и "превышение должностных полномочий" направлено в Хасанский районной суд для рассмотрения по существу.