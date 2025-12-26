МВД может внести изменения в процесс сдачи на водительские права

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Желающие сдать экзамен на водительские права смогут при подаче заявлений на портале Госуслуг не предъявлять медицинскую справку, . Желающие сдать экзамен на водительские права смогут при подаче заявлений на портале Госуслуг не предъявлять медицинскую справку, следует из разработанного МВД проекта постановления правительства, который сейчас находится на общественном обсуждении.

"Заявитель вправе не представлять медицинское заключение при наличии сведений о сформированном медицинском заключении в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинских освидетельствований, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, либо при получении сведений о его выдаче в соответствии с абзацем восьмым пункта 9 статьи 23 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", — говорится в документе.

В рамках проекта также предлагается, чтобы практический экзамен на получение водительских прав проводился в течение 60 календарных дней после успешной сдачи теоретического экзамена. В настоящее время этот промежуток равен 6 месяцам.