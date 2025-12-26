Рейтинг@Mail.ru
МВД может внести изменения в процесс сдачи на водительские права - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:27 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/prava-2064977195.html
МВД может внести изменения в процесс сдачи на водительские права
МВД может внести изменения в процесс сдачи на водительские права - РИА Новости, 26.12.2025
МВД может внести изменения в процесс сдачи на водительские права
Желающие сдать экзамен на водительские права смогут при подаче заявлений на портале Госуслуг не предъявлять медицинскую справку, следует из разработанного МВД... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T19:27:00+03:00
2025-12-26T19:27:00+03:00
общество
россия
мвд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901033201_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_843484a04a01c268b86e1b709ffff50e.jpg
https://ria.ru/avto/kak-zamenit-voditelskie-prava/
https://ria.ru/20251225/prava-2064487996.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901033201_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_86dd0f8b3ea40844937a79808befa68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, мвд
Общество, Россия, МВД
МВД может внести изменения в процесс сдачи на водительские права

Экзамены на водительские права могут разрешить сдавать без медсправки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВо время занятий в автошколе
Во время занятий в автошколе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Во время занятий в автошколе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Желающие сдать экзамен на водительские права смогут при подаче заявлений на портале Госуслуг не предъявлять медицинскую справку, следует из разработанного МВД проекта постановления правительства, который сейчас находится на общественном обсуждении.
"Заявитель вправе не представлять медицинское заключение при наличии сведений о сформированном медицинском заключении в федеральном реестре документов, содержащем сведения о результатах медицинских освидетельствований, который ведется в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, либо при получении сведений о его выдаче в соответствии с абзацем восьмым пункта 9 статьи 23 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", — говорится в документе.
Окно выдачи водительских удостоверений в ГИБДД - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Замена водительского удостоверения в 2025 году: пошаговая инструкция
19 декабря, 21:39
В рамках проекта также предлагается, чтобы практический экзамен на получение водительских прав проводился в течение 60 календарных дней после успешной сдачи теоретического экзамена. В настоящее время этот промежуток равен 6 месяцам.
Ранее в МВД предложили приравнять возможность предъявления водительского удостоверения и регистрационных документов в мессенджере Max с предъявлением оригиналов документов. В МВД отметили, что предъявление сведений будет осуществляться с применением двухмерного штрихкода при взаимодействии с порталом Госуслуги. Также правоохранители подчеркнули, что изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления транспортным средством, а также цифровизацию системы безопасности дорожного движения.
Водительское удостоверение, полученное в отделении ГИБДД в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В МВД рассказали, кому необходимо срочно заменить права
25 декабря, 02:39
 
ОбществоРоссияМВД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала