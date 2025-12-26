https://ria.ru/20251226/pozhar-2064764573.html
В Республике Алтай ликвидировали пожар на турбазе
республика алтай
БАРНАУЛ, 26 дек - РИА Новости. Пожар на турбазе “Юность” площадью 600 квадратных метров в Республике Алтай ликвидирован, обошлось без пострадавших, сообщили РИА новости в главке МЧС по региону.
“Пострадавших нет, пожар на турбазе “Юность” ликвидирован… Площадь, по последним данным, 600 квадратов”, - отметили в ведомстве.
Позже в канале регионального МЧС в мессенджере MAX сообщили, что в 06:00 (2:00 мск) поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании для сезонного проживания людей на турбазе “Юность”.
“На момент прибытия первого подразделения огнем охвачен второй этаж здания. В 09:23 (5:23 мск - ред.) пожар ликвидировали… К тушению привлекались 74 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 46 человек и 14 единиц техники. Причина устанавливается”, - говорится в сообщении.