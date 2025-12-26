Рейтинг@Mail.ru
В Республике Алтай ликвидировали пожар на турбазе
07:36 26.12.2025 (обновлено: 07:54 26.12.2025)
В Республике Алтай ликвидировали пожар на турбазе
В Республике Алтай ликвидировали пожар на турбазе
В Республике Алтай ликвидировали пожар на турбазе

В Республике Алтай ликвидировали пожар на турбазе “Юность”

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
БАРНАУЛ, 26 дек - РИА Новости. Пожар на турбазе “Юность” площадью 600 квадратных метров в Республике Алтай ликвидирован, обошлось без пострадавших, сообщили РИА новости в главке МЧС по региону.
“Пострадавших нет, пожар на турбазе “Юность” ликвидирован… Площадь, по последним данным, 600 квадратов”, - отметили в ведомстве.
Позже в канале регионального МЧС в мессенджере MAX сообщили, что в 06:00 (2:00 мск) поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании для сезонного проживания людей на турбазе “Юность”.
“На момент прибытия первого подразделения огнем охвачен второй этаж здания. В 09:23 (5:23 мск - ред.) пожар ликвидировали… К тушению привлекались 74 человека и 21 единица техники, в том числе от МЧС России 46 человек и 14 единиц техники. Причина устанавливается”, - говорится в сообщении.
Пожар в производственном цехе в Щекине Тульской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Тульской области потушили пожар на производстве
ПроисшествияРеспублика АлтайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
