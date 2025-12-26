В Республике Алтай ликвидировали пожар на турбазе

БАРНАУЛ, 26 дек - РИА Новости. Пожар на турбазе “Юность” площадью 600 квадратных метров в Республике Алтай ликвидирован, обошлось без пострадавших, сообщили РИА новости в главке МЧС по региону.

“Пострадавших нет, пожар на турбазе “Юность” ликвидирован… Площадь, по последним данным, 600 квадратов”, - отметили в ведомстве.

Позже в канале регионального МЧС в мессенджере MAX сообщили, что в 06:00 (2:00 мск) поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании для сезонного проживания людей на турбазе “Юность”.