В Республике Алтай загорелась туристическая база
В Республике Алтай загорелась туристическая база - РИА Новости, 26.12.2025
В Республике Алтай загорелась туристическая база
Произошел пожар на туристической базе в Республике Алтай, возгорание ликвидируют, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 26.12.2025
В Республике Алтай загорелась туристическая база
В Республике Алтай загорелась туристическая база "Юность", пожар тушат