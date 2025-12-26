Посол в Вене рассказал о планах работать с политиками, готовыми к диалогу

ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Новый посол России в Австрии Андрей Грозов планирует сосредоточиться на рабочих контактах с теми силами, которые готовы к диалогу, об этом он заявил в интервью РИА Новости.
"Прежде всего, исходя из новых политических реалий в Европе, мы будем последовательно выстраивать отношения с Австрией на основе национальных интересов России - прагматично, взвешенно и строго в соответствии с принципом взаимности. Одним из ключевых направлений станет установление и поддержание рабочих контактов с теми политическими силами, общественными структурами и предпринимательскими кругами Австрии, которые готовы к конструктивному диалогу и заинтересованы в сохранении взаимопонимания между нашими странами", - сказал он, отвечая на вопрос о приоритетах для российской миссии в Австрии на ближайший год.
Дипломат также отметил, что особое внимание будет уделяться продвижению российского культурного присутствия и сохранению интереса австрийской аудитории к культуре его страны, истории и русскому языку. "В этом сфере важную роль играет Российский центр науки и культуры в Вене, на площадке которого будут реализовываться новые тематические проекты, а также инициативы общественных организаций и всех, кто работает на укрепление гуманитарных связей между Россией и Австрией", - уточнил Грозов.
