Рейтинг@Mail.ru
Посол в Вене рассказал о планах работать с политиками, готовыми к диалогу - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/posol-2064794043.html
Посол в Вене рассказал о планах работать с политиками, готовыми к диалогу
Посол в Вене рассказал о планах работать с политиками, готовыми к диалогу - РИА Новости, 26.12.2025
Посол в Вене рассказал о планах работать с политиками, готовыми к диалогу
Новый посол России в Австрии Андрей Грозов планирует сосредоточиться на рабочих контактах с теми силами, которые готовы к диалогу, об этом он заявил в интервью... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T11:08:00+03:00
2025-12-26T11:08:00+03:00
в мире
австрия
россия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064789017_0:127:2730:1663_1920x0_80_0_0_4e068fd4ccd7fae4e467cdf43e4978e6.jpg
https://ria.ru/20251221/avstrija-2063588095.html
австрия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064789017_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_794f1e2755f06e2909a59553cc0997f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австрия, россия, европа
В мире, Австрия, Россия, Европа
Посол в Вене рассказал о планах работать с политиками, готовыми к диалогу

РИА Новости: Грозов сосредоточится на контактах с теми, кто готов к диалогу

© Фото : МИД РоссииПосол России в Австрии Андрей Грозов
Посол России в Австрии Андрей Грозов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© Фото : МИД России
Посол России в Австрии Андрей Грозов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 26 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Новый посол России в Австрии Андрей Грозов планирует сосредоточиться на рабочих контактах с теми силами, которые готовы к диалогу, об этом он заявил в интервью РИА Новости.
"Прежде всего, исходя из новых политических реалий в Европе, мы будем последовательно выстраивать отношения с Австрией на основе национальных интересов России - прагматично, взвешенно и строго в соответствии с принципом взаимности. Одним из ключевых направлений станет установление и поддержание рабочих контактов с теми политическими силами, общественными структурами и предпринимательскими кругами Австрии, которые готовы к конструктивному диалогу и заинтересованы в сохранении взаимопонимания между нашими странами", - сказал он, отвечая на вопрос о приоритетах для российской миссии в Австрии на ближайший год.
Дипломат также отметил, что особое внимание будет уделяться продвижению российского культурного присутствия и сохранению интереса австрийской аудитории к культуре его страны, истории и русскому языку. "В этом сфере важную роль играет Российский центр науки и культуры в Вене, на площадке которого будут реализовываться новые тематические проекты, а также инициативы общественных организаций и всех, кто работает на укрепление гуманитарных связей между Россией и Австрией", - уточнил Грозов.
Герб на здании посольства Австрии в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Австрия обещала выдавать россиянам мультивизы до года, заявил посол
21 декабря, 03:06
 
В миреАвстрияРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала