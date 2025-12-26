Компаниям ФРГ придется делом доказывать право на возвращение, заявил посол

БЕРЛИН, 26 дек – РИА Новости. Немецким компаниям, покинувшим российский рынок, придется делом доказывать свое право на возвращение, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Германии Сергей Нечаев.

"Германским компаниям, которые предпочли уйти, поддавшись эмоциям или политическому давлению, придется делом доказывать свое право на возвращение на российский рынок. Автоматически это происходить не будет", - сказал он.

Посол объяснил это тем, что за прошедшие годы структура российского рынка претерпела трансформацию, высвобождающиеся ниши активно занимают отечественные компании и партнеры из дружественных государств.

Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент России Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.