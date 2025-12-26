Рейтинг@Mail.ru
Компаниям ФРГ придется делом доказывать право на возвращение, заявил посол - РИА Новости, 26.12.2025
01:48 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/posol-2064751615.html
Компаниям ФРГ придется делом доказывать право на возвращение, заявил посол
Немецким компаниям, покинувшим российский рынок, придется делом доказывать свое право на возвращение, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Германии... РИА Новости, 26.12.2025
россия, германия, сергей нечаев (дипломат), владимир путин, денис мантуров
Россия, Германия, Сергей Нечаев (дипломат), Владимир Путин, Денис Мантуров
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 26 дек – РИА Новости. Немецким компаниям, покинувшим российский рынок, придется делом доказывать свое право на возвращение, заявил в интервью РИА Новости российский посол в Германии Сергей Нечаев.
"Германским компаниям, которые предпочли уйти, поддавшись эмоциям или политическому давлению, придется делом доказывать свое право на возвращение на российский рынок. Автоматически это происходить не будет", - сказал он.
Посол объяснил это тем, что за прошедшие годы структура российского рынка претерпела трансформацию, высвобождающиеся ниши активно занимают отечественные компании и партнеры из дружественных государств.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Президент России Владимир Путин поручил правительству актуализировать перечень ушедших компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", отмечал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
РоссияГерманияСергей Нечаев (дипломат)Владимир ПутинДенис Мантуров
 
 
