"Никогда не случится". В Польше сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 26.12.2025
15:39 26.12.2025 (обновлено: 18:21 26.12.2025)
"Никогда не случится". В Польше сделали громкое заявление о России
"Никогда не случится". В Польше сделали громкое заявление о России

Do Rzeczy: ни Россия, ни Польша не заинтересованы в военном конфликте

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи
Боевая работа артиллерийской батареи - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Украина может извлечь выгоду в случае обострения отношений между Россией и Польшей, но Варшава не должна позволить втянуть себя в конфликт, передает издание Do Rzeczy слова польского историка и публициста Петра Зыховича.
"На мой взгляд, Польша в войне не заинтересована — это очевидно. Главное, о чем я хочу сказать, — мы должны быть очень осторожны, чтобы не дать себя каким-то образом втянуть в войну. <…> Тонкая красная линия, которую мы никогда не должны пересекать, это, безусловно, вступление в войну. России это тоже не выгодно, и я считаю, что такая война никогда не случится", — заявил он.
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
СМИ узнали, какой путь видят США для нормализации отношений России и ЕС
Вчера, 12:03
По словам историка, такого развития событий хотела бы именно Украина, однако "с точки зрения польских национальных интересов это неприемлемо".
Ранее бывший премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Евросоюз выставляет себя посмешищем, постоянно заявляя о якобы неминуемой угрозе со стороны России.
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Politico высмеяла европейских лидеров, назвав 2025 год катастрофой для ЕС
Вчера, 13:01
