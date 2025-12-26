Рейтинг@Mail.ru
10:04 26.12.2025 (обновлено: 10:47 26.12.2025)
СМИ раскрыли, что Польша устроила на границе с Россией перед Новым годом
Польские пограничники начали пристальнее досматривать российских граждан из-за новых европейских санкций, сообщает Life. РИА Новости, 26.12.2025
в мире, россия, польша, калининградская область, общество
В мире, Россия, Польша, Калининградская область, Общество
Life: польские пограничники начали жестче досматривать россиян

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАвтомобили в пункте пропуска "Багратионовск" в Калининградской области на российско-польской границе
Автомобили в пункте пропуска Багратионовск в Калининградской области на российско-польской границе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Автомобили в пункте пропуска "Багратионовск" в Калининградской области на российско-польской границе. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Польские пограничники начали пристальнее досматривать российских граждан из-за новых европейских санкций, сообщает Life.
«
"Правила досмотра ужесточились прямо перед началом длинных рождественских и новогодних каникул", — говорится в публикации.
Отмечается, что пограничники теперь позволяют россиянам вывезти с собой лишь 300 евро вместо 500, досконально проверяют любую пищевую продукцию, требуя предоставить чек, а также новогодние подарки: просят их вскрыть и показать содержимое на предмет запрещенных вещей.
Подчеркивается, что любые новогодние украшения запрещают провозить в Россию, заставляя их выбрасывать на границе.
Если же россиянин хочет провезти новый iPhone, то пограничники требуют вытащить его из коробки и показать содержимое фотогалереи, несмотря на то, что устройство еще даже не использовалось, добавил новостной источник.
Во вторник Life сообщал, что на польско-российской границе в преддверии рождественских каникул образовалась многокилометровая пробка.
В миреРоссияПольшаКалининградская областьОбщество
 
 
