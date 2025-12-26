https://ria.ru/20251226/polsha-2064783293.html
СМИ раскрыли, что Польша устроила на границе с Россией перед Новым годом
СМИ раскрыли, что Польша устроила на границе с Россией перед Новым годом - РИА Новости, 26.12.2025
СМИ раскрыли, что Польша устроила на границе с Россией перед Новым годом
Польские пограничники начали пристальнее досматривать российских граждан из-за новых европейских санкций, сообщает Life. РИА Новости, 26.12.2025
СМИ раскрыли, что Польша устроила на границе с Россией перед Новым годом
Life: польские пограничники начали жестче досматривать россиян
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Польские пограничники начали пристальнее досматривать российских граждан из-за новых европейских санкций, сообщает Life
.
«
"Правила досмотра ужесточились прямо перед началом длинных рождественских и новогодних каникул", — говорится в публикации.
Отмечается, что пограничники теперь позволяют россиянам вывезти с собой лишь 300 евро вместо 500, досконально проверяют любую пищевую продукцию, требуя предоставить чек, а также новогодние подарки: просят их вскрыть и показать содержимое на предмет запрещенных вещей.
Подчеркивается, что любые новогодние украшения запрещают провозить в Россию
, заставляя их выбрасывать на границе.
Если же россиянин хочет провезти новый iPhone, то пограничники требуют вытащить его из коробки и показать содержимое фотогалереи, несмотря на то, что устройство еще даже не использовалось, добавил новостной источник.
Во вторник Life сообщал, что на польско-российской границе в преддверии рождественских каникул образовалась многокилометровая пробка.