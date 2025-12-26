Автомобили в пункте пропуска "Багратионовск" в Калининградской области на российско-польской границе. Архивное фото

СМИ раскрыли, что Польша устроила на границе с Россией перед Новым годом

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Польские пограничники начали пристальнее досматривать российских граждан из-за новых европейских санкций, сообщает Польские пограничники начали пристальнее досматривать российских граждан из-за новых европейских санкций, сообщает Life

« "Правила досмотра ужесточились прямо перед началом длинных рождественских и новогодних каникул", — говорится в публикации.

Отмечается, что пограничники теперь позволяют россиянам вывезти с собой лишь 300 евро вместо 500, досконально проверяют любую пищевую продукцию, требуя предоставить чек, а также новогодние подарки: просят их вскрыть и показать содержимое на предмет запрещенных вещей.

Подчеркивается, что любые новогодние украшения запрещают провозить в Россию , заставляя их выбрасывать на границе.

Если же россиянин хочет провезти новый iPhone, то пограничники требуют вытащить его из коробки и показать содержимое фотогалереи, несмотря на то, что устройство еще даже не использовалось, добавил новостной источник.