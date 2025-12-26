Рейтинг@Mail.ru
Политики ЕС могут попасть под международный трибунал, считает историк - РИА Новости, 26.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 26.12.2025
https://ria.ru/20251226/politiki-2064788427.html
Политики ЕС могут попасть под международный трибунал, считает историк
Политики ЕС могут попасть под международный трибунал, считает историк - РИА Новости, 26.12.2025
Политики ЕС могут попасть под международный трибунал, считает историк
Европейские политики могут попасть под новый международный трибунал за пособничество киевскому режиму, поделился мнением с РИА Новости научный директор... РИА Новости, 26.12.2025
2025-12-26T10:22:00+03:00
2025-12-26T10:22:00+03:00
в мире
германия
россия
нюрнберг
российское военно-историческое общество (рвио)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_0:0:2525:1420_1920x0_80_0_0_816fd6e7606a76365f4ac2d50e4b0e29.jpg
https://ria.ru/20251226/rvio-2064774183.html
https://ria.ru/20251226/istorik-2064787247.html
германия
россия
нюрнберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994996077_140:0:2033:1420_1920x0_80_0_0_4941505e89a692467645e03c73d92889.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия, нюрнберг, российское военно-историческое общество (рвио)
В мире, Германия, Россия, Нюрнберг, Российское военно-историческое общество (РВИО)
Политики ЕС могут попасть под международный трибунал, считает историк

Мягков допустил, что политики ЕС могут попасть под трибунал за поддержку Киева

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Европейские политики могут попасть под новый международный трибунал за пособничество киевскому режиму, поделился мнением с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Мягков сообщил, что Запад, поддерживая киевский режим, предает итоги Нюрнбергского процесса, а у отдельных европейских политиков, заявляющих о том, что России не должно быть, нет политического будущего.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
На Украине, в Прибалтике и Европе возникают ростки нацизма, заявил историк
Вчера, 09:20
"С другой стороны, мы должны сегодня собирать в том числе те материалы, которые будут обвинять и их. Будут ли они конкретно на этом новом процессе – это другой вопрос. История всё расставит на свои места… Но то, что они совершают сегодня, на Нюрнбергском трибунале называлось откровенно пособничеством нацизму, вот это и есть. Только сегодня они пособничают неонацизму", - сказал Мягков.
На вопрос, допускает ли он, что кто-то из европейских политиков может оказаться на скамье подсудимых на новом международном процессе, Мягков ответил положительно.
"Я думаю, что такие документы есть, когда они откровенно использовали свое устное право, либо даже, может быть, письменное право, когда говорили: "Вот вам, - допустим, - ракеты мы даём, вот вам цели, которые мы вам даём, там живут мирные жители, вы стреляете туда". А что это, если не преступление против человечества, против жизней людей, военные преступления? Если такие приказы отдавались, а я считаю, что отдавались, мы должны их фиксировать и привлекать их к международному трибуналу",- сказал Мягков.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Территория нацистского концентрационного лагеря Майданек после освобождения бойцами 1-ого Белорусского фронта Красной армии - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Историк призвал переводить материалы о преступлениях нацистов на китайский
Вчера, 10:20
 
В миреГерманияРоссияНюрнбергРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала