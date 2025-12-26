МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Европейские политики могут попасть под новый международный трибунал за пособничество киевскому режиму, поделился мнением с РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

Мягков сообщил, что Запад, поддерживая киевский режим, предает итоги Нюрнбергского процесса, а у отдельных европейских политиков, заявляющих о том, что России не должно быть, нет политического будущего.

"С другой стороны, мы должны сегодня собирать в том числе те материалы, которые будут обвинять и их. Будут ли они конкретно на этом новом процессе – это другой вопрос. История всё расставит на свои места… Но то, что они совершают сегодня, на Нюрнбергском трибунале называлось откровенно пособничеством нацизму, вот это и есть. Только сегодня они пособничают неонацизму", - сказал Мягков.

На вопрос, допускает ли он, что кто-то из европейских политиков может оказаться на скамье подсудимых на новом международном процессе, Мягков ответил положительно.

"Я думаю, что такие документы есть, когда они откровенно использовали свое устное право, либо даже, может быть, письменное право, когда говорили: "Вот вам, - допустим, - ракеты мы даём, вот вам цели, которые мы вам даём, там живут мирные жители, вы стреляете туда". А что это, если не преступление против человечества, против жизней людей, военные преступления? Если такие приказы отдавались, а я считаю, что отдавались, мы должны их фиксировать и привлекать их к международному трибуналу",- сказал Мягков.