К берегам Австралии направили судно для возобновления поисков MH370
08:50 26.12.2025 (обновлено: 14:10 26.12.2025)
К берегам Австралии направили судно для возобновления поисков MH370
К берегам Австралии направили судно для возобновления поисков MH370
в мире
индийский океан
сингапур (город)
malaysia airlines
австралия
boeing 777
boeing 777-200
индийский океан
сингапур (город)
австралия
К берегам Австралии направили судно для возобновления поисков MH370

К берегам Австралии направили судно для поисков пропавшего в 2014 году MH370

Тень новозеладского самолета P-3 Orion, участвующего в поисках пропавшего Боинга MH370 в водах Индийского океана
© AP Photo / Rob Griffith
Тень новозеладского самолета P-3 Orion, участвующего в поисках пропавшего Боинга MH370 в водах Индийского океана. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Специализированное судно компании Ocean Infinity направилось к западному побережью Австралии для возобновления поисков пропавшего в 2014 году рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, выяснило РИА Новости, изучив данные морского слежения.
Специализированное судно компании Ocean Infinity Armada 86 05 направилось к западному побережью Австралии для возобновления поисков пропавшего в 2014 году рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines
© Ocean Infinity
Специализированное судно компании Ocean Infinity Armada 86 05 направилось к западному побережью Австралии для возобновления поисков пропавшего в 2014 году рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines
Так, судно Armada 86 05 длиной 86 метров, ходящее под флагом Сингапура, 23 декабря отправилось из района якорной стоянки у порта Квинана в южную часть Индийского океана, где уже искали пропавший самолет. Судно представляет собой платформу для запуска автономных подводных аппаратов, позволяющих обследовать морское дно на больших глубинах.
Ожидается, что активная фаза операции начнется 30 декабря.
Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту было 12 членов экипажа и 227 пассажиров, в том числе турист из России. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Но место крушения установить не удалось. Поисковая операция, которую финансировали власти нескольких стран, велась три года, однако обломки Boeing так и не были обнаружены.
В марте 2024-го министр транспорта Малайзии Энтони Локе пообещал возобновить поиски. Новая операция начались у западного побережья Австралии в конце февраля 2025-го, но в апреле ее приостановили из-за "не сезона".
