К берегам Австралии направили судно для возобновления поисков MH370

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Специализированное судно компании Ocean Infinity направилось к западному побережью Австралии для возобновления поисков пропавшего в 2014 году рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines, выяснило РИА Новости, изучив данные морского слежения.
© Ocean InfinityСпециализированное судно компании Ocean Infinity Armada 86 05 направилось к западному побережью Австралии для возобновления поисков пропавшего в 2014 году рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines
Специализированное судно компании Ocean Infinity Armada 86 05 направилось к западному побережью Австралии для возобновления поисков пропавшего в 2014 году рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines
Так, судно Armada 86 05 длиной 86 метров, ходящее под флагом Сингапура, 23 декабря отправилось из района якорной стоянки у порта Квинана в южную часть Индийского океана, где уже искали пропавший самолет. Судно представляет собой платформу для запуска автономных подводных аппаратов, позволяющих обследовать морское дно на больших глубинах.
В Казахстане расшифровали бортовые самописцы самолета AZAL
25 декабря, 17:27
Ожидается, что активная фаза операции начнется 30 декабря.
Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту было 12 членов экипажа и 227 пассажиров, в том числе турист из России. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Но место крушения установить не удалось. Поисковая операция, которую финансировали власти нескольких стран, велась три года, однако обломки Boeing так и не были обнаружены.
Россия оспорила в суде ООН решение по делу о крушении рейса MH17
18 сентября, 20:58