Американская компания подтвердила возобновление поисков обломков MH370

ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Американская исследовательская компания Ocean Infinity подтвердила РИА Новости возобновление поисков обломков самолета авиакомпании Malaysia Airlines, совершавшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин в 2014 году.
"При поддержке малазийского правительства мы возобновляем поиск пропавшего воздушного судна MH370", - сообщил агентству представитель Ocean Infinity.
Он также добавил, что в связи с важностью и деликатным характером поисковых работы, официальные коммуникации по данному вопросу будут поступать от правительства Малайзии.
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены. Министр транспорта Малайзии Энтони Локе 3 марта 2024 года пообещал продолжить поиски.
Новые поиски пропавшего самолета начались у западного побережья Австралии в конце февраля 2025 года и были вновь приостановлены в апреле из-за "не сезона". Ранее министерство транспорта Малайзии сообщило, что власти страны 30 декабря возобновят поиск обломков пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370 Malaysia Airlines.
Суд ООН подтвердил, что Россия подала иск на решение ИКАО по MH17
19 сентября, 21:46