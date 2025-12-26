Рейтинг@Mail.ru
Американская компания подтвердила возобновление поисков обломков MH370
05:33 26.12.2025
Американская компания подтвердила возобновление поисков обломков MH370
Американская компания подтвердила возобновление поисков обломков MH370
Американская исследовательская компания Ocean Infinity подтвердила РИА Новости возобновление поисков обломков самолета авиакомпании Malaysia Airlines,... РИА Новости, 26.12.2025
Американская компания подтвердила возобновление поисков обломков MH370

Компания Ocean Infinity подтвердила возобновление поисков обломков рейса MH370

Поиски пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане
 Поиски пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане
© AP Photo / Greg Wood
Поиски пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 дек - РИА Новости. Американская исследовательская компания Ocean Infinity подтвердила РИА Новости возобновление поисков обломков самолета авиакомпании Malaysia Airlines, совершавшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин в 2014 году.
"При поддержке малазийского правительства мы возобновляем поиск пропавшего воздушного судна MH370", - сообщил агентству представитель Ocean Infinity.
Он также добавил, что в связи с важностью и деликатным характером поисковых работы, официальные коммуникации по данному вопросу будут поступать от правительства Малайзии.
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены. Министр транспорта Малайзии Энтони Локе 3 марта 2024 года пообещал продолжить поиски.
Новые поиски пропавшего самолета начались у западного побережья Австралии в конце февраля 2025 года и были вновь приостановлены в апреле из-за "не сезона". Ранее министерство транспорта Малайзии сообщило, что власти страны 30 декабря возобновят поиск обломков пропавшего в 2014 году самолета рейса MH370 Malaysia Airlines.
